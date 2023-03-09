Греф ждет, что прибыль Сбербанка в 2023 г. приблизится к докризисным уровням

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Прибыль Сбербанка в 2023 году может приблизиться к докризисным значениям, но результат будет зависеть от ситуации в экономике, заявил глава кредитной организации Герман Греф.

"Что касается прибыли этого года, вы видели цифры, аналитики могут посчитать. Вы правы, наверное, цифры будут близки к тому, что мы зарабатывали до кризиса. Во всяком случае, мы на это надеемся. Хотя мы живем в такое время, что всегда нужно делать оговорки, и конечно, все будет зависеть от ситуации в экономике в целом", - сказал он в ходе конференц-звонка с инвесторами и аналитиками.

В презентации банк дал прогноз рентабельности капитала на этот год - порядка 20%.

Сбербанк в четверг сообщил, что в январе-феврале 2023 года увеличил чистую прибыль по РСБУ в 3,9 раза - до 225 млрд рублей.

Банк также раскрыл отчетность по МСФО за прошлый год: его чистая прибыль сократилась в 4,6 раза - до 270,5 млрд рублей с 1,25 трлн рублей в 2021 году.