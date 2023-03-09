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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Годовая выручка Hugo Boss выросла на 31% до рекордных 3,651 млрд евро

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG в 2022 году зафиксировал рекордный объем выручки в 3,651 млрд евро, что на 31% превзошло показатель предыдущего года. Органический рост составил 27%.

EBIT в прошлом году увеличилась на 47% - до 335 млн евро, чистая прибыль - на 53%, до 209 млн евро.

Компания прогнозирует рост чистой прибыли и EBIT на 5-12% в 2023 году.

Повышение продаж ожидается на величину "в середине первого десятка" в процентном выражении, сообщается в пресс-релизе компании. В том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе темпы роста превысят 10%, в EMEA и Северной и Южной Америке будут составлять 1-5%.

Компания также объявила о повышении годовых дивидендов до 1 евро с 0,7 евро.

Рыночная стоимость Hugo Boss за последний год выросла почти на 38% (до 4,5 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил около 13%.

Hugo Boss Германия АТР
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