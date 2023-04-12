Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Греф заявил о сложностях Сбербанка с импортозамещением "железа"

Греф заявил о сложностях Сбербанка с импортозамещением "железа"
Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк испытывает сложности с импортозамещением высокопроизводительных видеокарт для искусственного интеллекта, по части программного обеспечения почти полностью ушел от зависимости, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Мы зависим от технологий, в первую очередь это касается hardware, "железа". И, наверное, самая критичная позиция – видеокарты, это микроэлектроника и видеокарты для высокопроизводительных вычислений", - сказал Греф во время выступления в Совете Федерации.

По его словам, банк последние 5-6 лет вкладывался в то, чтобы уйти от зависимости от импортных технологий. Это удалось сделать практически по всему спектру в части создания софта. Банк создал собственную платформу, внутри которой все решения локализованы на 100%. При этом сохраняются некоторые продукты, на замещение которых может уйти еще несколько лет.

"Есть некоторые продукты, которые еще у нас потребуют 2-3 года для того, чтобы их локализовать. Такие сложные системы типа SAP (System Analysis and Program Development), но мы частично эту проблему уже решили. SAP – очень сложные системы, там очень много разных есть подсистем, но я думаю, что в течение максимум двух лет мы эту тему закроем", - сказал глава банка.

Он также напомнил, что в части software банк производит собственное программное обеспечение для банкоматов и для всей сети умных устройств, в том числе для компьютеров банка и телевизоров.

Сбербанк Герман Греф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Совет Федерации одобрил закон об электронных повестках

Пожар в торговом центре в Кемерове

Для бывшего главы МЧС Кузбасса Мамонтова прокурор попросил 14 лет по делу "Зимней вишни"

Убийство Владлена Татарского

Защита обжаловала арест Дарьи Треповой

В Кремле скептично оценили перспективы продления зерновой сделки

Песков заявил, что закон о цифровых повестках призван упорядочить работу военкоматов

Песков заявил, что закон о цифровых повестках призван упорядочить работу военкоматов

Осужденная в Белоруссии Софья Сапега согласилась на экстрадицию в РФ

Осужденная в Белоруссии Софья Сапега согласилась на экстрадицию в РФ

Правительство одобрило продажу 27,5% "Сахалинской энергии" "НОВАТЭКу" за 94,8 млрд рублей

Набиуллина назвала невозможной полную отмену валютного контроля

Набиуллина назвала невозможной полную отмену валютного контроля

Шадаев сообщил, что уведомление о повестке на Госуслугах можно отключить

Шадаев сообщил, что уведомление о повестке на Госуслугах можно отключить

Аксенов сообщил, что в Крыму и Севастополе не будет парадов 9 мая

Аксенов сообщил, что в Крыму и Севастополе не будет парадов 9 мая
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });