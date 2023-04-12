Греф заявил о сложностях Сбербанка с импортозамещением "железа"

Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк испытывает сложности с импортозамещением высокопроизводительных видеокарт для искусственного интеллекта, по части программного обеспечения почти полностью ушел от зависимости, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Мы зависим от технологий, в первую очередь это касается hardware, "железа". И, наверное, самая критичная позиция – видеокарты, это микроэлектроника и видеокарты для высокопроизводительных вычислений", - сказал Греф во время выступления в Совете Федерации.

По его словам, банк последние 5-6 лет вкладывался в то, чтобы уйти от зависимости от импортных технологий. Это удалось сделать практически по всему спектру в части создания софта. Банк создал собственную платформу, внутри которой все решения локализованы на 100%. При этом сохраняются некоторые продукты, на замещение которых может уйти еще несколько лет.

"Есть некоторые продукты, которые еще у нас потребуют 2-3 года для того, чтобы их локализовать. Такие сложные системы типа SAP (System Analysis and Program Development), но мы частично эту проблему уже решили. SAP – очень сложные системы, там очень много разных есть подсистем, но я думаю, что в течение максимум двух лет мы эту тему закроем", - сказал глава банка.

Он также напомнил, что в части software банк производит собственное программное обеспечение для банкоматов и для всей сети умных устройств, в том числе для компьютеров банка и телевизоров.