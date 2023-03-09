Сбербанк заложил в прогноз-2023 возможность выплаты в бюджет разового взноса

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Некоторые версии механизма windfall tax (разового налогового платежа в бюджет из дополнительной прибыли компаний) предусматривают участие Сбербанка в нем, большого влияния на результаты кредитной организации это не окажет, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Пока окончательного понимания нет, потому что есть разные версии. В разных версиях мы в каком-то объеме в качестве плательщика присутствуем, но сейчас оценить окончательно не представляется возможным. Во всяком случае, как будет принят закон, мы абсолютно законопослушная компания и выполним, конечно, все предписания закона по мере его принятия", - заявил Греф в ходе конференц-звонка с инвесторами и аналитиками.

Сбербанк заложил возможность выплаты этого взноса в бюджет в прогноз своих результатов на 2023 год. "Мы в принципе в наш прогноз результатов этого года, как обычно, самый консервативный сценарий уплаты этого налога заложили, и в общем на окончательные цифры, которые мы озвучивали, влияния особого не окажет", - подчеркнул глава Сбербанка.

Рентабельность капитала, по прогнозам, в 2023 году составит около 20%, практически вернувшись на докризисный уровень (в 2022 году этот показатель сократился до 5,2% с 24,2% в 2021 году).

"Мы в прошлом году заплатили достаточно большие налоги, собираемся платить дивиденды, если будет принят закон о дополнительном взносе мы, конечно, тоже его оплатим", - сказал Греф.

Сбербанк в 2022 году сократил чистую прибыль по МСФО в 4,6 раза - до 270,5 млрд рублей по сравнению с 1 трлн 245,9 млрд рублей прибыли в 2021 году. Прибыль банка до налогообложения в 2022 году сократилась в 2,6 раза - до 564,7 млрд рублей с 1 трлн 455,2 млрд рублей в 2021 году.