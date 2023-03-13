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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Сбербанк сократил годовую чистую прибыль по РСБУ с учетом СПОД в 4,1 раза

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2022 году сократил чистую прибыль по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) в 4,1 раза - до 295,8 млрд рублей по сравнению с 1 219,9 млрд рублей прибыли за 2021 год, следует из годовой бухгалтерской отчетности кредитной организации.

ЭкономикаСбербанк в 2022 году сократил чистую прибыль по МСФО в 4,6 разаЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Сбербанка по РСБУ без учета СПОД в 2022 году составила 300,2 млрд рублей, тоже сократившись в 4,1 раза.

Сбербанк планирует выплатить дивиденды по итогам 2022 года. Дивиденды за 2021 год Сбербанк не выплачивал.

По итогам 2020 года Сбербанк направил на дивиденды 55,9% чистой прибыли по МСФО, или 422,4 млрд рублей (18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию).

Чистая прибыль банка по МСФО в 2022 году сократилась в 4,6 раза - до 270,5 млрд рублей.

Сбербанк
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