Опрос ЦБ выявил негативные последствия замены "недружественного" оборудования в компаниях

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Замена оборудования и комплектующих в связи с ограничениями на их поставки в Россию из недружественных стран влияет на эффективность производственных процессов российских предприятий, показал оперативный опрос, проведенный Банком России.

У 30% опрошенных компаний, задействовавших аналоги, выросла себестоимость продукции. У 12% участились поломки, и также у 12% ухудшилось качество продукции. Наконец, у 8% снизилась производительность, говорится в докладе ЦБ.

При этом половина предприятий, применявших аналоги оборудования и комплектующих, значимых проблем с их использованием не испытывали, отмечено в докладе.

Основным способом преодоления трудностей с импортом для предприятий являлась замена западных поставщиков на российских: 59% столкнувшихся с проблемами предприятий заменили оборудование, 60% - запчасти. Около 40% испытывающих сложности предприятий продолжили получать оборудование и запчасти из недружественных стран через посредников в третьих странах или напрямую, отмечает ЦБ.

При этом, несмотря на усилия по поиску новых поставщиков и способов доставки, многие предприятия ощущали дефицит необходимых импортных компонентов. Почти треть опрошенных увеличили запасы сырья, некоторым предприятиям приходилось менять системно-технические решения сложных изделий.