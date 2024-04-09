МТС планирует ежегодно выпускать 10-20 тысяч базовых станций

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Иртея" ("дочка" ПАО "МТС", специализирующаяся на производстве базовых станций) планирует с 2025 года выпускать по 10-20 тысяч базовых станций ежегодно, сообщил на форуме "Телеком 2024" президент МТС Вячеслав Николаев.

"В этом году уже несколько сотен базовых станций построим, выходим на 10-20 тысяч со следующего года. По 10-20 тысяч будем производить в год", - сказал он.

По его словам, у МТС сейчас нет проблем с нехваткой оборудования. "Оборудования у нас сейчас хватает, сети строим, ничего не останавливается. По импортозамещению продолжаем работать", - сказал Николаев.

Гендиректор "Мегафона" Хачатур Помбухчан в свою очередь заявил, что российским телеком-операторам удалось преодолеть проблему нехватки оборудования.

"Я считаю, что первые два года телеком-операторы прошли успешно. Вы видите, что мы можем без вендоров поддерживать сеть. Ничего в России хуже не стало со связью, стало лучше, стало быстрее. И с дефицитом мы научились бороться: у нас порядка 50% от всех позиций сетевого оборудования уже имеет аналоги, на которые можно менять оборудование тех производителей, которые с Россией больше не работают. Оставшиеся 50% - наверно, это больше про 3G, которое выходит уже из эксплуатации", - сказал он.

"Поэтому самое сложное пройдено, я не вижу больших проблем. Местные производители показывают лучше и лучше оборудование, постоянно оно будет улучшаться, тестироваться на сетях, ставиться и наполняться", - добавил Помбухчан.