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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Самарская область предлагает обязать службы такси вводить в парк только российские машины

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Власти Самарской области, на территории которой располагаются производственные площадки "АвтоВАЗа", предлагают законодательно закрепить норму о формировании автопарков служб такси в России только из отечественных автомобилей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соответствующее предложение прозвучало на встрече губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с депутатами Госдумы РФ Марией Бутиной и Сергеем Морозовым, курирующим проект "Выбирай свое" (проект "Единой России" по импортозамещению и индустриализации, запущен в апреле прошлого года).

"Во многих странах мира в службах такси используются только отечественные автомобили, но в России почему-то это не так. В условиях жесточайших санкций это решение открывает возможности не только для "АвтоВАЗа", но и других производителей, в том числе грузовых машин", - цитирует пресс-служба Азарова.

В настоящее время идея прорабатывается регионом совместно с "АвтоВАЗом" и Советом Федерации.

"Мы это отрабатывали вместе с "АвтоВАЗом", с комитетом Совета Федерации по экономике. Я попросил бы здесь и вашей поддержки по этому законопроекту. Дополнительную информацию мы вам предоставим. Понятно, что это вопрос, требующий проработки, переходного периода. Тем не менее, очень надеюсь, что мы здесь придем к результату и поддержим наших производителей автомобилей, а соответственно, и поставщиков автокомпонентов", - приводятся в сообщении слова главы региона.

По мнению властей, эта инициатива актуальна не только для Самарской, но и для Ульяновской и ряда других областей и, как считает губернатор, "абсолютно укладывается в логику о преференциях для отечественных производителей товаров".

Самарская область АвтоВАЗ
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