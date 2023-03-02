En+ перевела свои электрозаправки на российский софт

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - En+ перевела все свои электрозаправочные станции (ЭЗС) на отечественное программное обеспечение (ПО), сообщил на Красноярском энергетическом форуме руководитель энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков.

"Было иностранное ПО, перешли на российское после того, как были введены санкции. Проблем не видим. При этом видим даже больше гибкости, потому что доработки российского ПО, на котором сейчас функционируют наши зарядные станции, происходят гораздо быстрее", - сказал он.

По его словам, из 19 действующих на сегодняшний день ЭЗС En+ (18 в Иркутской области и одна в Красноярске) только три были построены на импортном оборудовании, а 16 ЭЗС произвела российская компания - ООО "Парус Электро" (Москва, занимается разработкой и выпуском источников бесперебойного питания, ЭЗС и другой силовой преобразовательной техники).

"Понятно, что есть комплектующие импортные (у российских ЭЗС - ИФ), но собрались они в России. Нас радует, что в России этот сектор востребован. Сейчас те, кого мы выбираем в качестве производителя, они в России. И нас это устраивает, коллеги сами решают свои вопросы с импортозамещением либо с доступом к импортным компонентам", - сказал Хардиков.

Руководитель энергетического бизнеса En+ добавил, что ряд станций уже вышел на самоокупаемость, и компания намерена продолжить расширение сети ЭЗС. En+ надеется, что Иркутская область будет включена в список регионов-получателей субсидий на развитие сети зарядных станций с 2024 года, что будет стимулировать развитие электрозарядной инфраструктуры.