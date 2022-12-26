Сеть "ВинЛаб" открыла первый магазин в формате пункта выдачи заказов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сеть "ВинЛаб", которая принадлежит производителю алкоголя ПАО "Белуга групп", открыла первый магазин в формате пункта выдачи заказов, сообщила пресс-служба компании.

У такого магазина площадь меньше, чем у стандартных точек сети, а также в нем нет привычной для клиентов выкладки продукции. Предполагается, что туда будут приходить клиенты, оформившие заказы онлайн через сайт, мобильное приложение ритейлера или партнерские маркетплейсы. Также посетители могут оформить заказ через сенсорный экран в самом пункте выдачи.

В помещении есть мебель для ожидания, пандус для выноса крупных заказов, удобствами, посетителям доступна парковка.

В 2023 году компания планирует открыть в Москве и другие магазины этого формата.

В июле "ВинЛаб" начала тестировать продажи через агрегатор Delivery Club. В сентябре сеть начала продажи через сервис доставки "Сбермаркет". На первом этапе клиентам доступен самовывоз из 200 магазинов сети (всего их более 1,25 тысячи, остальные точки будут подключены позже). В "Сбермаркете" представлен ассортимент "ВинЛаб" из более чем 900 наименований в категориях алкогольных и безалкогольных напитков, а также снеков.

Объем продаж сети за девять месяцев вырос на 55,7%, до 34,9 млрд рублей. Трафик увеличился на 38,6%, средний чек - на 12,4%. Количество торговых точек к концу сентября превысило 1,25 тысячи.

"Белуга групп" - один из крупнейших в России производителей алкоголя. Среди ключевых брендов компании - водки Beluga, "Архангельская", "Беленькая" и др. Выручка компании (алкогольный сегмент) за 9 месяцев этого года составила 41,848 млрд рублей, что на 25% больше, чем годом ранее. Продажи компании за 9 месяцев этого года выросли на 8,6%, до 11,4 млрд декалитров.