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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Финский железнодорожный оператор VR ликвидировал две российские "дочки"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Финский железнодорожный оператор VR Group ликвидировал две свои дочерние компании в России, сказано в его отчете.

В прошлом году VR Group полностью прекратила грузовые железнодорожные перевозки с Россией, что составляло примерно треть объема железнодорожных перевозок VR Transpoint (структура VR Group).

В России VR Transpoint осуществлял логистическую деятельность через принадлежащую VR Group местную компанию Finnlog, которая занималась сдачей в аренду грузовых вагонов финской стороне. Деятельность Finnlog была прекращена, а компания ликвидирована, сообщается в отчете.

Также VR Group ликвидировала Freight One Scandinavia (FOS), предоставлявшую услуги вагонных перевозок.

В отчете также говорится, что VR Group находится в процессе выхода из состава акционеров Oy ContainerTransScandinavia Ltd (CTS) - совместного предприятия с ПАО "ТрансКонтейнер", созданного в 2007 году. Компания специализируется на железнодорожных контейнерных перевозках.

Финляндия VR Group VR Transpoint Finnlog Freight One Scandinavia Трансконтейнер
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