Суд в России запретил финской VR Group инициировать разбирательства по спорам в СП с РЖД

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в пятницу удовлетворил иск ОАО "РЖД" о запрете финскому ж/д оператору VR Group Plc инициировать за рубежом судебные разбирательства по спорам, касающимся их совместного предприятия - Oy Karelian Trains Ltd, созданного для перевозок на маршруте Санкт-Петербург - Хельсинки скоростными поездами Allegro.

Иск РЖД поступил в суд 13 октября 2022 г. и, согласно данным картотеки арбитражных дел, был полностью удовлетворен.

Подробности дела пока не опубликованы.

Согласно определению суда, дело касалось запрета для VR Group и самого СП Oy Karelian Trains инициировать в арбитражах Хельсинки, Стокгольма и иных иностранных судах разбирательства по спорам, вытекающим из заключенных договоров. Также речь шла о запрете финскому OP Corporate Bank plc. инициировать споры по вопросам, связанным с поручительством от 5 сентября 2007 г. по кредитному договору для российско-финляндского СП на 131 млн евро.

Как сообщалось, с 28 марта 2022 года VR Group прекратила пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами Allegro.