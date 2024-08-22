РЖД считают незаконным изъятие поездов Allegro в собственность финской стороны

VR Group в декабре 2023 года заявляла, что их выкупила

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Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Скоростные поезда Allegro, ранее курсировавшие между Петербургом и Хельсинки, были изъяты финской стороной незаконно, неустойка за неисполнение компанией VR Group решений российских судов уже составляет 552 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РЖД.

"В результате незаконных и необоснованных действий финской стороны была парализована работа совместного предприятия российских и финских железных дорог - Karelian Trains, которое до этого успешно обеспечивало пассажирские перевозки и приносило прибыль. Последовавшее одностороннее изъятие VR Group у данного предприятия скоростных поездов "Аллегро", в приобретении которых участвовали и "Российские железные дороги", также является незаконным", - сообщили в РЖД.

РЖД напомнили, что скоростные поезда Allegro были изготовлены специально для перевозок пассажиров между Петербургом и Хельсинки и должны были эксплуатироваться именно на этом маршруте до 2041 года.

"Незаконность действий финской стороны подтверждена решениями российских судов, которые обязали финских железнодорожников продолжать исполнять заключенные договоры. За неисполнение решений судов предусмотрена неустойка. В настоящее время ее размер уже составил 552 млн рублей", - сообщили в компании.

Ранее 22 августа финский железнодорожный оператор VR Group. сообщил, что поезда SM6, ранее известные как Allegro, будут курсировать в Финляндии с конца 2025 года.

С марта 2022 года VR Group прекратила пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами Allegro. В декабре 2023 года VR Group сообщала, что выкупила поезда Allegro, принадлежавшие совместному предприятию VR и РЖД, реализовав право залога, согласно которому четыре поезда Sm6, ходившие в России под брендом Allegro, перешли в собственность компании. В РЖД тогда заявляли, что переход поездов в собственность финской стороны не согласовывался.