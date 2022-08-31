Финляндия закроет до конца года 4 станции для грузоперевозок на границе с РФ

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Финская железнодорожная компания VR Transpoint до конца 2022 года закроет четыре станции для грузовых перевозок на границе с Россией, когда прекратятся перевозки грузов в восточном направлении, сообщила журналистам старшая вице-президент VR Group Лаура Ансахарью.

Будут закрыты пункты грузовых перевозок Вайниккала и Иматранкоски в Южной Карелии, Ниирала в Северной Карелии и Вартиус в регионе Кайнуу. Кроме того, прекратится выполнение некоторых задач, связанных с восточным сообщением.

Подготовка к реорганизации железнодорожного сообщения с Россией началась весной 2022 года, после того, как VR Group из-за событий на Украине и экономических санкций Евросоюза решила прекратить грузовые перевозки через финско-российскую границу.

С 28 марта VR Group прекратила пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами Allegro. 1 марта компания сообщила о прекращении сотрудничества с ОАО "РЖД", кроме необходимого для трансграничного сообщения.