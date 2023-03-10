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В РФ отели со "все включено" обяжут неограниченно предоставлять российский алкоголь

В РФ отели со "все включено" обяжут неограниченно предоставлять российский алкоголь
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Отели с системой "все включено", работающие по ГОСТу, с 30 июня будут обязаны предоставлять к обеду и ужину отечественные алкогольные напитки в неограниченном количестве, говорится в утвержденном Росстандартом государственном стандарте.

"Алкогольные напитки российского производства представлены в неограниченном количестве на "шведском столе" на обед и ужин, а также в точке дополнительного питания: пиво - не менее одного вида, вино сухое/полусладкое, красное/белое - не менее трех видов. Крепкий алкоголь - не менее двух видов и коктейли на его основе", - говорится в документе.

Согласно стандарту, отели с концепцией "все включено" и "ультра все включено" должны предоставлять безалкогольные прохладительные и горячие напитки в неограниченном количестве на шведском столе и на точках дополнительного питания, в том числе безалкогольные коктейли, не менее трех видов.

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Ассортимент блюд и напитков шведского стола у отелей должен повторяться не чаще, чем раз в неделю. Длительность каждого приема пищи должна быть не менее двух часов. Кроме того, промежуточное питание в обязательном порядке должно быть представлено холодными и горячими закусками, кондитерскими, мучными изделиями.

В дополнение к услугам питания в отелях "ультра все включено" обязательно наличие детского и диетического меню.

Росстандарт в январе утвердил стандарт оказания гостиничных услуг формата "все включено" и "ультра все включено". Стандарт содержит требования к номерному фонду, питанию, наличию элементов инфраструктуры, их параметров и характеристик, развлекательных мероприятий, спортивных услуг, услуг для детей, спа-услуг и услуг водно-развлекательного комплекса - бассейнов и аквапарка, а также общего времени предоставления услуг в течение суток.

Стандарт вступает в силу 30 июня. Для отелей он будет добровольным, но в случае, если отельер заявляет о соответствии требованиям ГОСТа, для него он становится обязательным.

Росстандарт
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