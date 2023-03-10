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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Продажи автомобилей в Китае в январе-феврале упали на 20%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в январе-феврале упали на 20% относительно того же периода прошлого года и составили 2,7 млн, свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

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Это обусловлено прекращением с 1 января предоставления госсубсидий на покупку электромобилей, которые действовали с 2010 года, и окончанием срока действия уменьшенного налога на недорогие бензиновые машины с объемом двигателя до 2 литров, который был введен 1 июня 2022 года.

Продажи машин в прошлом месяце выросли на 10,4% - до 1,39 млн. В том числе реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) подскочила на 61% и достигла 439 тыс.

Шанхайский завод Tesla в прошлом месяце произвел свыше 74 тыс. электромобилей, из них около 34 тыс. были проданы на внутреннем рынке.

Китай
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