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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Продажи автомобилей в Китае в марте выросли на 0,3%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Китае в марте розничные продажи легковых автомобилей увеличились на 0,3% в годовом выражении, до 1,59 млн машин, свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

В феврале рост продаж составлял 10,4%.

В первом квартале продажи сократились на 13,4%, главным образом за счет январского падения на 38%.

Розничные продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) повысились на 21,9% и достигли 543 тысяч единиц.

По прогнозу CPCA, в текущем году китайский авторынок вырастет на 2%.

Шанхайский завод Tesla в прошлом месяце произвел свыше 88,8 тысячи электромобилей, в первом квартале - 229 тысячи машин, 40% из которых были экспортированы.

Китай CPCA Tesla
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