Продажи автомобилей в Китае в марте выросли на 0,3%
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Китае в марте розничные продажи легковых автомобилей увеличились на 0,3% в годовом выражении, до 1,59 млн машин, свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).
В феврале рост продаж составлял 10,4%.
В первом квартале продажи сократились на 13,4%, главным образом за счет январского падения на 38%.
Розничные продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) повысились на 21,9% и достигли 543 тысяч единиц.
По прогнозу CPCA, в текущем году китайский авторынок вырастет на 2%.
Шанхайский завод Tesla в прошлом месяце произвел свыше 88,8 тысячи электромобилей, в первом квартале - 229 тысячи машин, 40% из которых были экспортированы.