Экс-гендиректор УГМК стал совладельцем компании по добыче песка и гравия

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Совладельцем ООО "Доминат", занимающегося разработкой гравийных и песчаных карьеров, стал бизнесмен Андрей Козицын.

По данным ЕГРЮЛ, Козицын получил 70% уставного капитала компании, 30% остались у директора АО "Челябинский цинковый завод" (ЧЦЗ, входит в УГМК) Павла Избрехта, которому ранее принадлежало 100% "Домината". Изменения долей участия в ООО произошли 10 марта, говорится в реестре.

По данным ЕГРЮЛ, "Доминат" зарегистрирован 17 июня 2021 в Челябинске. Основной вид деятельности - разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина.

Как сообщалось, в 2022 году Козицын получил в полное или частичное распоряжение ряд компаний. В том числе, стал владельцем 51% уставного капитала компании по управлению недвижимостью ООО "Альянс". В марте 2022 года Козицын также увеличил долю владения в ООО "Агро-Актив" до 95,5%, которое занимается производством, переработкой и продажей сельскохозяйственной продукции.

В июне 2022 года Козицын выступил соучредителем компании в сегменте готовой еды - ООО "Правильный обед", он владеет 50% уставного капитала. Также ему принадлежит 90% еще одного юрлица в сфере общепита - ООО "Фабрика здорового питания".

В августе Козицын стал владельцем ООО "Гостиничный комплекс", которое управляет отелями в Верхней Пышме, ранее оно принадлежало "Уралэлектромеди".

В июле 2022 года Козицын покинул пост гендиректора УГМК.