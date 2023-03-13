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Шведский ПФ Alecta оценил потери от краха Silicon Valley Bank в $1,1 млрд

Нефтяной фонд Норвегии потерял на этом $263 млн

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Шведский пенсионный фонд Alecta оценивает свои потери от инвестиций в обанкротившийся американский банк Silicon Valley Bank (SVB) в 12 млрд шведских крон ($1,13 млрд), сообщает MarketWatch.

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SVB, который является шестнадцатым по величине банком в США, 10 марта перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам. Такая же участь постигла менее крупный нью-йоркский Signature Bank.

Alecta, под управлением которого находятся активы на сумму 1,12 трлн крон, был четвертым по величине акционером SVB Financial Group на конец прошлого года с долей порядка 4,5%. Совокупный объем инвестиций фонда в банк с июня 2019 года оценивается 8,9 млрд крон.

Шведский ПФ является также и крупным акционером Signature Bank, который был закрыт 13 марта. Общий объем инвестиций в него с января 2016 года по июль 2022 года составил 3,2 млрд крон.

Объем инвестиций Нефтяного фонда Норвегии (государственный пенсионный фонд) в акции и облигации SVB составлял 2,8 млрд норвежских крон ($263,3 млн).

"Это крупнейший крах банка в США со времен финансового кризиса, и мы внимательно следим за ситуацией на рынке", - цитирует MarketWatch сообщение NBIM.

Инвестиции Нефтяного фонда Норвегии в акции Signature Bank оцениваются в 400 тысяч крон.

Silicon Valley Bank США Alecta Швеция Норвегия NBIM
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