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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

США, ЕС и еще ряд стран призвали к срочным мерам по сокращению выбросов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - США, Евросоюз, Япония, Канада, Норвегия, Великобритания и Сингапур в рамках Конференции ООН по климату (COP27) выразили приверженность принятию срочных мер по борьбе с климатическими изменениями, включая сокращение выбросов парниковых газов, сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

"Эти страны привержены оперативному принятию мер, которые направлены на реагирование как на климатический кризис, так и на кризис в сфере энергетической безопасности, с которыми сталкивается мир. (...) Мы обязуемся незамедлительно принять меры по сокращению выбросов парниковых газов, которые связаны с производством и потреблением ископаемых источников энергии, в частности по сокращению выбросов метана", - говорится в их заявлении.

Сокращение выбросов метана и других парниковых газов повысит уровень энергетической безопасности, считают в этих странах. Такие меры помогут улучшить состояние здоровья населения за счет значительного снижения объемов выбросов сажи и других веществ, загрязняющих воздух, говорится в заявлении. США, ЕС и пять вышеперечисленных стран призывают "импортеров ископаемого топлива предпринять шаги по сокращению выбросов метана, сопутствующих потреблению источников энергии у них".

Кроме того, эти страны призывают к принятию глобальных мер по сокращению выбросов метана с целью снижения потепления на 0,1 градус по Цельсию к середине века. Они выразили приверженность реализации инициативы "Глобальное обязательство по метану", о которой объявили на климатическом саммите COP26 в Глазго в прошлом году. Ближняя цель этой инициативы заключается в сокращении глобальных выбросов метана к 2030 году как минимум на 30% по сравнению с уровнем 2020 года.

Белый дом ранее сообщал, что позднее в пятницу президент США Джо Байден выступит на COP27 с объявлением о новых инициативах Вашингтона по "усилению его лидирующих позиций в борьбе с климатическим кризисом".

Госдепартамент США Джо Байден Глазго Евросоюз Япония Канада Норвегия Великобритания Сингапур
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