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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Что случилось этой ночью: среда, 15 марта

Критика МИД РФ высказываний США и ЕС о "зерновой сделке", комментарий Минобороны РФ о падении дрона США, заявление Эр-Рияда о сокращении нефтедобычи при введении price cap

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- МИД РФ раскритиковал высказывания чиновников США и ЕС о продлении "зерновой сделки". Москва расценила их как лицемерные, непрофессиональные, и поданные с искажением фактов.

- Российское Минобороны назвало причину падения в Черное море беспилотника США. Военные отметили, что дрон упал из-за резкого маневра, российские истребители в него не стреляли и никак с ним не контактировали.

- Саудовская Аравия сократит добычу, если на ее нефть установят ценовой потолок. Эр-Рияд также заявил, что не будет продавать нефть тем странам, которые введут price cap на его поставки.

- Жертвой взрыва в Мелитополе стал руководитель транспортного предприятия. Иван Ткач, которому принадлежала взорванная машина, умер в больнице от ран.

- Президент Сирии Асад прибыл в Москву. В ходе официального визита он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным 15 марта.

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