Европа заместила дизтопливо из РФ его импортом из Саудовской Аравии, Китая и Индии

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Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Страны Северо-Западной Европы заместили объемы дизтоплива, ранее поставляемого из России, за счет увеличения импорта из Саудовской Аравии, Индии, Китая и Южной Кореи, говорится в сообщении управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

По оценке ведомства, после вступления 5 февраля санкций против российских нефтепродуктов импорт дизтоплива из РФ морем сократился с 53% до 2%. На фоне этого существенно увеличились поставки из других регионов, особенно Ближнего Востока и Азии.

Наибольшее увеличение импорта ДТ в Северо-Западную Европу произошло из Саудовской Аравии: поставки в феврале из королевства составили 202 тыс. б/с, в то время как в период с октября 2021-го по сентябрь 2022-го они составляли в среднем 68 тыс. б/с. Индия также увеличила экспорт дизтоплива: со 110 тыс. б/с в среднем за аналогичный период до 161 тыс. б/с в феврале 2023-го.

Аналитики EIA отмечают, что поставки ДТ также нарастили Китай и Южная Корея, которые ранее не были регулярными экспортерами данного топлива в Европу. В феврале их объем поставок составил 119 тыс. б/с и 45 тыс. б/с соответственно.

Импорт из США увеличился до 107 тыс. б/с в то время, как с октября 2021-го по сентябрь 2022-го он составлял в среднем 43 тыс. б/с.

"Потеря Европой России как крупного поставщика дизельного топлива означает, что ей придется импортировать топливо из более отдаленных регионов. Неопределенная динамика спроса и предложения, а также новые обстоятельства, связанные с импортом ДТ в Европу (его импорт с более дальних расстояний), могут привести к волатильности цен, поскольку рынки полностью приспосабливаются к новой динамике", - говорится в сообщении.

При этом в EIA отмечают, что цены на дизтопливо в Северо-Западной Европе на конец февраля были ниже, чем до начала военного конфликта на Украине: $2,65/галлон против $3,29/галлон. В ведомстве отмечают, что такая динамика в настоящее время обусловлена теплой погодой, снижением цен на природный газ, а также проблемами в экономике.

Как сообщалось, 5 декабря 2022 года вступил в силу запрет Евросоюза и стран G7 на покупку российской нефти, с 5 февраля 2023 года - эмбарго на импорт нефтепродуктов. Кроме того, в аналогичные сроки начал действовать запрет на морские перевозки российских нефти и нефтепродуктов, если они продаются выше установленного потолка цен. Для нефти он пока установлен на уровне $60/барр., для нефтепродуктов - в $100/барр. для дизтоплива и бензинов, $45/барр. - на продукцию с низкой добавленной стоимостью (мазут, нафта).