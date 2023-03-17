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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:13

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 марта снизится на 0,1%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 марта снизится на 0,1%, до 5 327,9 рублей с 5 344 рублей, сообщает Минсельхоз.

Пошлина снижается вторую неделю подряд, впервые с 25 января.

Пошлина на ячмень повысится до 3 298,2 рубля с 3 016,6 рубля, на кукурузу - до 2 646,9 рубля с 2 615,3 рубля за тонну.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $298,9 за тонну на пшеницу ($300 неделей ранее), $245,7 - на ячмень ($241,1), $233,4 - на кукурузу ($233,5).

Новые пошлины будут действовать по 28 марта включительно.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

Минсельхоз РФ
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