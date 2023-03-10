Экспортная пошлина на пшеницу из России с 15 марта снизится на 0,5%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из России с 15 марта снизится до 5 344 рублей с 5 371,6 рубля, сообщает Минсельхоз. Снижение составит 0,5%, пошлина снизится впервые с 25 января 2023 года.

Пошлина на ячмень упадет до 3 016,6 рубля с 3 548,8 рубля, на кукурузу - до 2 615,3 рубля с 2 740 рублей за тонну.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $300 за тонну на пшеницу ($302,2 неделей ранее), $241,1 - на ячмень ($252,5), $233,5 - на кукурузу ($237,1).

Новые пошлины будут действовать по 21 марта включительно.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

Россия со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".