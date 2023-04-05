Foxconn увеличил квартальную выручку на 3,9%

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple, увеличила выручку всего на 3,9% относительно того же периода прошлого года - до 1,46 трлн новых тайваньских долларов ($48 млрд).

Это указывает на сокращение спроса на iPhone и другие гаджеты на фоне опасений относительно рецессии в экономике США, сообщает Bloomberg.

Аналитики в среднем оценивали выручку компании в январе-марте на уровне 1,45 трлн долларов. Она оказалась даже ниже показателя за четвертый квартал (1,96 трлн долларов), когда производство на главном предприятии компании в Чжэнчжоу приостанавливалось на несколько недель.

Hon Hai заявила, что ожидает снижения продаж во втором квартале как в годовом, так и в поквартальном сравнении.

С начала 2023 года капитализация Foxconn выросла на 4,1% (до 1,44 трлн долларов), в то время как фондовый индекс Taiex прибавил 12,2%.