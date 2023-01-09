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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Foxconn полностью восстановил работу завода в Чжэнчжоу

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Тайваньский производитель электроники Foxconn Technology вернул на нормальный уровень загруженность своего предприятия в китайском Чжэнчжоу, где производится большинство устройств iPhone 14 Pro и Pro Max для Apple Inc.

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На заводе площадью 5,6 млн квадратных метров снова работают около 200 тысяч сотрудников, сообщило "Синьхуа" со ссылкой на сообщение компании.

В четвертом квартале прошлого года Foxconn была вынуждена сократить производство на заводе из-за вспышки COVID-19 и недовольства сотрудников. Осенью работников почти на две недели заперли прямо на заводе на карантин по коронавирусу. Некоторые работники жаловались на плохие условия проживания и недостаток еды и других товаров первой необходимости, люди начали с предприятия сбегать. В ноябре сотрудники завода устроили протесты из-за невыплаты зарплат, простоев и ковид-ограничений.

Отменять ковид-ограничения предприятие начало в середине декабря.

"В настоящее время все производственные линии завода в Чжэнчжоу работают в нормальном режиме. Мы приняли различные меры поддержки сотрудников, включая увеличение выплат в Новый год по лунному календарю, улучшение условий проживания и медицинского обслуживания", - отметил заместитель главного управляющего площадки Ван Сюэ.

За 2022 год капитализация Foxconn снизилась на 16,9%.

Хроника 09 января 2020 года – 09 января 2023 годаПандемия коронавируса
Foxconn Китай Тайвань Чжэнчжоу Apple iPhone
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