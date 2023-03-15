Ритейлер Inditex увеличил годовую выручку и чистую прибыль

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Испанская Industria de Diseno Textil SA (Inditex), один из крупнейших в мире ритейлеров одежды, увеличила чистую прибыль и выручку в 2022 финансовом году (завершился 31 января) а также объявила о повышении дивидендных выплат.

Чистая прибыль компании за отчетный год выросла на 27% и составила 4,1 млрд евро против 3,24 млрд евро годом ранее.

EBITDA повысилась на 20%, до 8,6 млрд евро.

Выручка выросла на 17,5%, до 32,6 млрд евро против 27,7 млрд евро годом ранее, органический рост составил 18%.

Онлайн-продажи Inditex в прошедшем фингоду выросли на 4%, до 7,8 млрд евро. Тем временем продажи в реальных магазинах подскочили на 23%.

В Испании продажи выросли на 14,4%, в остальных европейских странах - подскочили на 47,5%. В Северной и Южной Америке рост составил 20%, в Азии и других странах - 18,1%.

Руководство компании рекомендовало увеличить размер дивидендов за минувший финансовый год на 29%, до 1,2 евро на акцию, говорится в пресс-релизе. Дивиденды будут выплачены двумя равными траншами, 2 мая и 2 ноября этого года.

Inditex, принадлежащий испанскому миллиардеру Амансио Ортеге, управляет магазинами Zara и Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Uterque.

С начала года капитализация компании выросла на 17,4%, до 89,1 млрд евро.