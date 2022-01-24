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Группа "Дело" создала компанию по развитию IT-технологий

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - ООО "Управляющая компания "Дело" (головная компания группы "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома") учредила новую компанию ООО "Делотех", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Эта компания зарегистрирована 17 января 2022 года с уставным капиталом 100 тыс. рублей, руководителем "Делотеха" является Денис Гурко.

Основной вид деятельности ООО, согласно регистрационным документам – разработка компьютерного программного обеспечения. Среди других видов – деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем, консультативная деятельность и работы в области компьютерных технологий, а также деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

"Деятельность "Делотеха" будет направлена на реализацию планов стратегии цифровизации, в основе которых стоит цель достижения лидерства в эффективности, технологичности и качестве сервиса для клиентов ГК "Дело" с помощью интеграции активов группы и применения передовых цифровых технологий", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

Группа "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 70%, еще 30% – у государственной корпорации "Росатом".

Стивидорное направление бизнеса группы представлено холдингом "ДелоПортс" и Global Ports (крупнейший оператор контейнерных терминалов в РФ, 30,75% - у APM Terminals, free float - 20,5%, GDR торгуются на Лондонской фондовой бирже), транспортно-логистическое направление - мультимодальным транспортным оператором "Рускон" и ПАО "Трансконтейнер.

Дело Делотех

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