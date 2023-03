ФРС может ужесточить требования к капиталу средних банков

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США пересматривает ряд собственных правил для средних по размеру банков после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В частности, Федрезерв может распространить на средние банки ограничения, касающиеся в настоящее время лишь крупнейших финансовых компаний Уолл-стрит.

По словам источников издания, ФРС изучает возможность ужесточения требований к капиталу банков и их "подушкам ликвидности". Кроме того, американский ЦБ рассматривает возможность усовершенствования стресс-тестов, с помощью которых он оценивает способность банков противостоять гипотетической рецессии, отмечают источники.

Изменение правил может коснуться финансовых компаний с активами от $100 млрд до $250 млрд, к которым в настоящие время не применяются некоторые из наиболее жестких регулятивных мер Федрезерва. Это затронет порядка 20 банков, в числе которых Fifth Third Bancorp и Regions Financial Corp.

Silicon Valley Bank, который был шестнадцатым по величине банком США, 10 марта перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Регулятор передал активы банка новому юрлицу и пообещал обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам. Та же участь постигла менее крупный нью-йоркский Signature Bank.

Федрезерв в воскресенье анонсировал новый механизм предоставления средств финансовым институтам, на который Минфин США обещал выделить до $25 млрд.

Аудитором как Silicon Valley Bank, так и Signature Bank была KPMG, причем аудиторские заключения по годовым отчетам банков были опубликованы незадолго до их краха.

Глава американского бизнеса KPMG Пол Кнопп заявил во вторник, что аудитор учел в своей работе все факты, доступные на момент публикации отчетов. Крах банков, по его словам, был вызван "рыночными событиями" в последующие дни.

KPMG опубликовала аудиторское заключение по отчету Silicon Valley Bank 24 февраля - ровно за две недели до закрытия банка. В случае Signature Bank аудиторское заключение было опубликовано 1 марта.

"Зная все, что нам известно сегодня, мы готовы отстаивать наши заключения, и уверены, что мы следовали всем профессиональным стандартам", - сказал Кнопп.