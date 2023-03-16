Brent подорожала до $74,2 за баррель с 15-месячных минимумов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать в четверг после обвала в предыдущие три дня.

В 14:05 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,48 (0,65%) - до $74,17 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,33 (0,49%) - до $67,94 за баррель.

Накануне Brent рухнула в цене на 4,9%, WTI - на 5,2%, причем котировки обеих марок опустились до минимальных отметок с декабря 2021 года.

Падение было вызвано опасениями, что проблемы банковского сектора на фоне роста процентных ставок могут привести к глобальной рецессии, пишет MarketWatch.

"Скорее всего, волатильность цен на нефть сохранится с учетом высокой неопределенности в отношении дальнейших действий Федрезерва, ситуации в американском банковском секторе и (темпов - ИФ) восстановления экономики Китая", - написали аналитики Citigroup Франческо Марточча и Эд Морзе.

Обнародованные накануне данные Минэнерго США указали на рост запасов нефти на минувшей неделе на 1,55 млн баррелей. Повышение было зафиксировано по итогам 11-й недели из последних 12. Резервы бензина снизились на 2,06 млн баррелей, дистиллятов - на 2,54 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,62 млн баррелей и дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.