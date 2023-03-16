VEON впервые раскрыл финансовые результаты без учета российского "Вымпелкома"

Снижение выручки и EBITDA в IV квартале компания связывает с "экстраординарными разовыми" событиями в ряде стран присутствия

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON впервые раскрыл финансовые результаты без учета российского "Вымпелкома". Компания продаст российский бизнес местному менеджменту.

В IV квартале 2022 года выручка VEON снизилась на 4,9% и составила $940 млн, говорится в сообщении холдинга. В нацвалютах выручка выросла на 18,6%.

EBITDA в отчетном периоде увеличилась на 1,2% - до $453 млн (рост в местных валютах на 30,1%). Маржинальность по показателю составила 48,2% против 45,3% в IV квартале 2021 года.

Снижение выручки и EBITDA в IV квартале компания связывает с "экстраординарными разовыми" событиями в ряде стран присутствия.

Холдинг получил положительный свободный денежный поток в IV квартале в размере $16 млн против отрицательного показателя (после вычета лицензий) годом ранее. Однако по итогам 2022 года был получен отрицательный FCF в размере $154 млн.

Чистая прибыль в IV квартале снизилась на 37,3%, до $200 млн. Чистый убыток в 2022 году составил $317 млн против прибыли в $674 млн в 2021 году.

Капитальные затраты холдинга в отчетном периоде составили $263 млн, снизившись год к году на 5,1%.

Чистый долг VEON на конец 2022 года составил $4,5 млрд, что почти в 2 раза ниже показателя в 2021 году.

Общее число абонентов VEON выросло за год на 2,7%, до 157 млн. Среди них 85 млн - пользователи связи 4G.

Выручка активов VEON в IV квартале 2022 г., млн долларов США:

IV квартал 2022 IV квартал 2021 Изменение, % Украина 224 282 (20,7%) Пакистан 332 341 (2.6%) Казахстан 169 154 10,2% Бангладеш 140 143 (2,5%) Узбекистан 64 51 25,3% Киргизия 13 12 15,9%

EBITDA активов VEON в IV квартале 2022 г., млн долларов США:

IV квартал 2022 IV квартал 2021 Изменение, % Украина 123 181 (32,4%) Пакистан 224 153 46,9% Казахстан 82 83 (1,6%) Бангладеш 46 61 (24,7%) Узбекистан 25 22 10% Киргизия 5 3 41,9%

VEON прогнозирует рост выручки и EBITDA в местных валютах на 10-14% по итогам 2023 года, говорится в отчете компании.

Соотношение капитальных затрат к выручке (показатель Capex Intensity) в 2023 году ожидается на уровне 18-20%.

По итогам 2022 года органическая выручка VEON выросла на 14% - до $3,76 млрд, EBITDA - на 12,6%, до 1,74 млрд.