VEON впервые раскрыл финансовые результаты без учета российского "Вымпелкома"
Снижение выручки и EBITDA в IV квартале компания связывает с "экстраординарными разовыми" событиями в ряде стран присутствия
Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON впервые раскрыл финансовые результаты без учета российского "Вымпелкома". Компания продаст российский бизнес местному менеджменту.
В IV квартале 2022 года выручка VEON снизилась на 4,9% и составила $940 млн, говорится в сообщении холдинга. В нацвалютах выручка выросла на 18,6%.
EBITDA в отчетном периоде увеличилась на 1,2% - до $453 млн (рост в местных валютах на 30,1%). Маржинальность по показателю составила 48,2% против 45,3% в IV квартале 2021 года.
Снижение выручки и EBITDA в IV квартале компания связывает с "экстраординарными разовыми" событиями в ряде стран присутствия.
Холдинг получил положительный свободный денежный поток в IV квартале в размере $16 млн против отрицательного показателя (после вычета лицензий) годом ранее. Однако по итогам 2022 года был получен отрицательный FCF в размере $154 млн.
Чистая прибыль в IV квартале снизилась на 37,3%, до $200 млн. Чистый убыток в 2022 году составил $317 млн против прибыли в $674 млн в 2021 году.
Капитальные затраты холдинга в отчетном периоде составили $263 млн, снизившись год к году на 5,1%.
Чистый долг VEON на конец 2022 года составил $4,5 млрд, что почти в 2 раза ниже показателя в 2021 году.
Общее число абонентов VEON выросло за год на 2,7%, до 157 млн. Среди них 85 млн - пользователи связи 4G.
Выручка активов VEON в IV квартале 2022 г., млн долларов США:
|IV квартал 2022
|IV квартал 2021
|Изменение, %
|Украина
|224
|282
|(20,7%)
|Пакистан
|332
|341
|(2.6%)
|Казахстан
|169
|154
|10,2%
|Бангладеш
|140
|143
|(2,5%)
|Узбекистан
|64
|51
|25,3%
|Киргизия
|13
|12
|15,9%
EBITDA активов VEON в IV квартале 2022 г., млн долларов США:
|IV квартал 2022
|IV квартал 2021
|Изменение, %
|Украина
|123
|181
|(32,4%)
|Пакистан
|224
|153
|46,9%
|Казахстан
|82
|83
|(1,6%)
|Бангладеш
|46
|61
|(24,7%)
|Узбекистан
|25
|22
|10%
|Киргизия
|5
|3
|41,9%
VEON прогнозирует рост выручки и EBITDA в местных валютах на 10-14% по итогам 2023 года, говорится в отчете компании.
Соотношение капитальных затрат к выручке (показатель Capex Intensity) в 2023 году ожидается на уровне 18-20%.
По итогам 2022 года органическая выручка VEON выросла на 14% - до $3,76 млрд, EBITDA - на 12,6%, до 1,74 млрд.