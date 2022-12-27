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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Компания Свиблова поставила на баланс месторождение в Забайкалье с запасами 124 т золота

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Компания Владислава Свиблова поставила на баланс месторождение в Забайкалье с запасами свыше 120 тонн золота.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минприроды РФ, компания "Промышленные инвестиции" в рамках лицензии на Лугоканскую площадь в Газимуро-Заводском районе поставила на госбаланс месторождение Лугокан с запасами 124 тонны золота, 604 тыс. тонн меди и почти 1,5 тыс. тонн серебра. По данным ЕГРЮЛ, "Промышленные инвестиции" на 90% принадлежат кипрской компании, участвующей в управлении активами Озерного ГОКа Свибова, и на 10% - Станиславу Лучицкому, менеджеру Highland Gold.

На подходе, сказали в Минприроды, еще один объект уровня участка недр федерального значения - золотосеребряное месторождение Роман в Якутии, сейчас оно проходит экспертизу в ГКЗ. Планируется поставить на баланс 50 тонн золота. Речь идет об участке бассейн р. Токко на территории Олекминского района, лицензия на который принадлежит компании "Рудник Таборный", входящей в Nordgold.

Забайкалье Забайкальский край
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