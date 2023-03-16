Ожидания Минфина по windfall tax из допприбыли 2021-22 гг. остались неизменными

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Ожидания Минфина по сумме, которая должна поступить в бюджет в виде разового сбора с дополнительной прибыли бизнеса за период 2021-2022 годов по сравнению с 2018-2019 гг., от которой будет зависеть итоговая налоговая ставка, остаются неизменными.

Поступления windfall tax могут составить около 300 млрд руб., заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на съезде РСПП в четверг. Впервые он озвучил эту цифру месяц назад, на тот момент декларации по налогу на прибыль за 2022 год еще не были готовы.

По словам Силуанова, в кратчайшие сроки предложения по windfall tax будут формализованы.

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