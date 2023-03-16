Часть Донецка и три шахты обесточены из-за аварии на подстанции

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Четыре района Донецка остались без света из-за энергоаварии, под землей блокированы 236 горняков, их начали эвакуировать на поверхность, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой народной республики.

"В 12:28 произошло аварийное обесточение одной из ключевых донецких подстанций 220 кВ. Без напряжения осталось порядка 400 трансформаторных подстанций в Киевском, Ворошиловском, Куйбышевском и Ленинском районах столицы ДНР", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в результате аварии также были обесточены шахта имени Засядько, шахта имени Горького и шахта имени Скочинского.

"По предварительной информации, в горных выработках в этот момент находилось 236 человек (...) начаты работы по эвакуации шахтеров", - говорится в сообщении.