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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:41

Более 80 горняков блокированы под землей из-за обесточивания на шахте в Донбассе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Вентиляционный ствол крупнейшей в Донбассе Шахты имени Засядько обесточен в результате обстрела Донецка, 83 горняка блокированы под землей, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой народной республики.

"В 08:45 в результате обстрела Киевского района Донецка обесточены восточный вентиляционный ствол "Шахты имени Засядько". Под землей находится 83 человека, их будут выводить на поверхность", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой минугля и энергетики ДНР.

На предприятии работает отряд горноспасательной службы.

ДНР Донецк

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