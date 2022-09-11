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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:09

Глава ДНР заявил об участившихся обстрелах инфраструктурных объектов республики

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об увеличении количества обстрелов со стороны украинских сил объектов критической инфраструктуры республики.

"За последние 2-3 недели увеличилось количество обстрелов со стороны украинских боевиков по критической инфраструктуре республики. Особенно достается энергетике. (...) Украинский режим пытается создать в Донбассе энергетический коллапс", - написал он в телеграмм-канале в воскресенье.

По его данным, за последнюю неделю украинская сторона более 980 раз выпускала огонь по подстанциям региона. Как добавил Пушилин, "чаще всего это происходит в Горловке, Донецке, Ясиноватой".

"Благодаря героическим действиям наших энергетиков после прекращения обстрелов подача света возобновляется в тот же день, реже - в течение суток, - отметил глава ДНР. - Но есть районы, где противник не дает восстановить электроснабжение, и тогда жителям продолжительное время приходится обходиться без света".

Пушилин также сообщил, что "из-за постоянных обстрелов перестала работать шахта Засядько".

ДНР Денис Пушилин
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