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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

"СПБ биржа" продолжит торги бумагами Cian, HeadHunter, Ozon и Yandex в обычном режиме

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" продолжит в обычном режиме проводить торги ценными бумагами Cian Plc, HeadHunter Group Plc, Ozon Holdings Plc и Yandex N.V., сообщает сайт торговой площадки.

15 марта американские биржи Nasdaq и NYSE уведомили эти компании, основной бизнес которых сосредоточен в России, о том, что их акции будут исключены из листинга с 24 марта, если компании не обжалуют это решение.

Nasdaq приостановила торги акциями перечисленных эмитентов одновременно, 28 февраля 2022 года, после начала конфликта на Украине. С тех пор они не возобновлялись. Одновременно NYSE объявила о начале процедуры делистинга депозитарных расписок Cian Plc.

Cian Plc, HeadHunter Group Plc, Ozon Holdings Plc и Yandex N.V. имеют листинг на "Московской бирже", которая заявила, что продолжит торги этими ценными бумагами в обычном режиме: "В соответствии с регулированием Банка России, эмитенты иностранных ценных бумаг, имеющие листинг на "Московской бирже", сохранят текущий уровень листинга при условии продолжения раскрытия ими информации".

Cian HeadHunter Ozon Yandex СПБ Биржа Nasdaq NYSE
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