Объем торгов иностранными акциями на СПБ бирже в марте снизился на 43,5% месяц к месяцу

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" "СПБ биржи" в марте 2023 года составил $2,65 млрд, что на 43,5% меньше, чем в феврале ($4,69 млрд), и на 55,1% меньше, чем в марте 2022 года ($5,90 млрд), говорится в сообщении биржи.

Среднедневной объем торгов в марте увеличился на 53,2% по сравнению с февралем и составил $0,12 млрд.

Участниками торгов в режиме основных торгов в марте было заключено 2,69 млн сделок против 5,71 млн сделок в феврале (снижение на 52,9%).

Количество активных счетов инвесторов в марте снизилось на 32,4% и составило 134,10 тыс. (198,28 тыс. в феврале). Количество счетов с позициями по ценным бумагам достигло 1,84 млн.

Сделки в марте заключались с 2013 наименованиями акций, депозитарных расписок международных компаний и ценных бумаг инвестиционных фондов.

Стоимостной объём сделок в режиме основных торгов ценными бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже по итогам марта сократился на 53,7% по сравнению с показателем февраля и составил HK$ 0,76 млрд (что эквивалентно $97,47 млн).

Участниками торгов и их клиентами в марте было заключено 173,27 тыс. сделок с этими бумагами (снижение на 31,2% по сравнению с февралем).

Лидерами по объему торгов в режиме основных торгов иностранными ценными бумагами стали акции и депозитарные расписки Tesla, Coinbase Globa, Alibaba, Marathon Digital Holdings, Nvidia Corp., First Republic Bank, Advanced Micro Devices, SPDR S&P 500 ETF Trust, iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, Apple Inc..

По итогам марта в топ-10 иностранных ценных бумаг по объёму торгов впервые вошли ценные бумаги международных ETF - SPDR S&P 500 ETF Trust и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.

Лидерами по объему биржевых торгов гонконгскими ценными бумагам были акции Alibaba, JD.com Inc., Baidu Inc., NIO, XPeng, RemeGen, Bilibili Inc., China Resources Power Holdings, Li Auto, Xiaomi.