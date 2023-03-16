Законопроект о базовой цене на нефть для расчета налоговых вычетов принят в I чтении

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в I чтении законопроект, который прописывает уровень базовой цены на нефть для применения налоговых вычетов в нефтяной отрасли. Законопроект № 310880-8 в начале марта внесло в парламент правительство.

Ранее указание на уровень базовой цены убрали из Бюджетного кодекса (БК), а в Налоговой кодекс (НК) не внесли, при этом часть льгот по НДПИ для нефтяной отрасли шла в привязке к данной цене, в итоге, как признавал Минфин, вычет не мог быть рассчитан.

В нефтяной отрасли предоставление ряда налоговых вычетов по НДПИ компаниям идет в увязке с базовой ценой на нефть, то есть вычет применяется, если цена на нефть по итогам месяца превысит базовую цену, и не применяется, если цена нефти ниже базовой. В частности, речь идет о вычете по НДПИ при добыче на Приобском месторождении "Роснефти", Приобском и Новопортовском месторождениях "Газпром нефти", Ромашкинском месторождении "Татнефти".

До 2023 года базовая цен на нефть, согласно бюджетному правилу, прописывалась в п. 4 ст. 96.6 Бюджетного кодекса: это $44,16 за баррель в 2022 году с ежегодной индексацией на 2%. С 2023 га были внесены изменения в данную статью БК - понятие базовой цены на нефть было исключено, при этом в Налоговый кодекс для расчета вычетов по НДПИ для нефтяных компаний данная норма внесена не была. В принятом в первом чтении законопроекте базовую цену для расчета вычетов предлагается прописать в Налоговом кодексе и установить на том же уровне, что и ранее в Бюджетном кодексе - $44,16 за баррель в 2022 году с ежегодной индексацией на 2%, то есть в 2023 году базовая цена составит $45 за баррель, в 2024 году - $45,9 за баррель.

"Сама базовая цена в БК утратила свое значение (...). Формально вычет не мог быть определен, потому что он не мог быть рассчитан. Базовой цены не существовало, соответственно, он не мог быть рассчитан", - говорил ранее депутатам замминистра финансов Алексей Сазанов. Поправки, в случае принятия закона, будут действовать с даты, когда указание на базовую цену нефти было исключено из Бюджетного кодекса.