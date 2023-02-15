Минфин оценил доходы бюджета от ограничения дисконта Urals/Brent в 2023 году в 660 млрд руб.

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Введение ограничения дисконта цены нефти Urals к Brent в нефтяном налогообложении позволит сохранить доходы бюджета РФ в 2023 году в размере 660 млрд рублей, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе пленарного заседания Госдумы во время слушания соответствующего законопроекта в первом чтении.

"В совокупности данные меры позволят сохранить доходы бюджета в размере 660 млрд рублей в 2023 году", - сказал он, представляя законопроект, который вводит ограничение дисконта в НДПИ и расчет топливного демпфера, а также налоговый вычет для "Газпром нефти", предполагающий выплату порядка 1,1 млрд рублей в месяц с последующим возвратом.

Как пояснил замминистра журналистам, из суммы в 660 млрд 575 млрд рублей относятся к расчету НДПИ (в нем дисконт к цене Brent будет установлен в размере $34 за баррель с апреля, а к июлю снижен до $25 за баррель), а "85 млрд рублей - суммарно демпфер за вычетом увеличения отрицательного акциза".

Новым законопроектом предлагается с января по март 2023 года ограничить дисконт в экспортной цене бензина величиной в $20 за баррель, с апреля 2023 по декабрь 2025 года - в $25 за баррель. Кроме того, предполагается ввести дисконт в расчете цены экспортной альтернативы и по дизельному топливу, но только на 2023 год. При этом с апреля по декабрь дисконт будет ограничен $10 за баррель.

Сазанов не стал прогнозировать потенциальные "сохраненные доходы" в последующие годы, отметив, что многое будет зависеть от цены на нефть, компании же сами вправе решать, по какой цене им продавать свою продукцию.