Законопроект об изменении отдельных параметров налогообложения нефтеотрасли прошел I чтение

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о применении дисконтов к цене Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза на нефть, также принят законопроект о налоговом вычете для "Газпром нефти".

Документ (№294475-8) был внесен в парламент в конце прошлой недели.

Законопроект ограничивает дисконт цены Brent к Urals в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза на нефть.

Так, для расчёта предлагается применять цены нефти марки Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, уменьшенной в период: в апреле - на $34 за баррель, в мае - на $31 за баррель, в июне - на $28 за баррель, в июле - на $25 за баррель.

"Такой переходный период применения дисконтов к цене Brent позволит адаптироваться нефтяным компаниям к применению нового порядка расчёта налогов на базе котировок Urals", - пояснили ранее журналистам в Минфине.

Кроме того, предлагается увеличить с $20 до $25 за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин. А также ввести ценовой дифференциал при расчете демпфера по дизельному топливу, установив предел в размере $10 за баррель, который будет действовать с 1 апреля до 31 декабря 2023 года.

В настоящее время в налогообложении используется цена нефти Urals, рассчитываемая агентством Argus. После введения эмбарго ЕС на закупку российской нефти с декабря 2022 года цена Urals сложилась ниже Brent примерно на $35-40 за баррель. Таким образом, правительство пытается нивелировать эффект снижения цены нефти Urals по отношению к Brent для доходов бюджета. Однако нефтяные компании ожидают, что по мере установления логистических цепочек и увеличения спроса на нефть со стороны Китая скидки Urals к Brent будут снижаться.

Бюджет-2023 сверстан исходя из прогноза цены Urals в размере $70,1/барр., однако в последний раз фактическая цена основной российской смеси находилась чуть выше этой планки в период с 15 октября по 14 ноября ($71,1/барр.). По итогам января она составила $49,48 (Brent - $84), при этом дисконт хоть и вырос к декабрю, но к концу месяца его рост затормозился.

Законопроект также прописывает параметры предоставления "Газпром нефти" налогового вычета по НДПИ с 1 апреля 2023 г. по 31 марта 2029 г. в размере 1,1 млрд руб. ежемесячно (79,2 млрд руб. за весь период), с возвратом в период с 1 апреля 2029 г. по 31 марта 2035 г.

"Законопроект направлен на предоставление ПАО "Газпром нефть" налогового кредита для финансирования проекта строительства инфраструктуры для транспортировки жидких углеводородов, добываемых на полуострове Ямал - залежи Бованенковского и Харасавэйского газонефтеконденсатных месторождений", - пояснял ранее собеседник "Интерфакса".

Предоставленный налоговый вычет компания должна будет вернуть в период с 1 апреля 2029 г. по 31 марта 2035 г. включительно в размере, равной сумме величины полученного налогового вычета, проиндексированного на 9%.

При этом установлены ограничения по применению налогового вычета, он не будет предоставляться при цене на нефть ниже или равной цене отсечения, в законопроекте предлагается данной ценой считать $45,04 за баррель в 2023 г. (с последующей ежегодной индексацией на 2% с 2024 г.). Вычет не будет предоставляться, если цена на нефть в налоговом периоде окажется выше цены отсечения плюс $27,55.

Комитет по энергетике Госдумы (является соисполнителем) в своем заключении на законопроект предложил рассмотреть вопрос об ограничении 2023 г. срока применения скидки на нефть в расчете параметров демпфирующего механизма по автомобильным бензинам, и рассмотреть целесообразность продления скидок в расчете демпфера на 2024 г. осенью 2023 г. с учетом оценки как потребностей внутреннего рынка моторных топлив, так и влияния эмбарго.

Комитет по бюджету Госдумы (является профильным по законопроекту) в своем заключении отметил отсутствие детального финансово-экономического обоснования. "Рассматривая целесообразность принятия законопроекта, необходимо обратить внимание на отсутствие в прилагаемых к законопроекту документах какой-либо информации об ожидаемом бюджетном эффекте от предложенных мер, об их влиянии на внутренний рынок нефтепродуктов, отрасль переработки, а также о влиянии таких мер на формирование бюджетов субъектов РФ", - говорится в заключении.

В части налогового вычета для "Газпром нефти" комитет предложил дополнительно обсудить необходимость его преставления уже с 1 апреля 2023 г.

Второе чтение законопроекта намечено на 16 февраля.