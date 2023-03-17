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Канадская инвестфирма Ethical Capital покупает владельца сайта Pornhub

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Ethical Capital Partners (ECP), недавно созданная канадская инвестфирма, купила за неназванную сумму компанию MindGeek, которая владеет крупнейшими в мире порносайтами, включая Pornhub, сообщает Financial Times.

Зарегистрированная в Люксембурге MindGeek является лидером в индустрии видео для взрослых с момента появления потокового вещания. Согласно последним опубликованным данным, выручка компании в 2018 году составляла $460 млн. При этом рентабельность бизнеса временами приближалась к 50%, по словам осведомленных источников.

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FT в 2020 году разобралась в сложной структуре собственности компании MindGeek и выяснила, что ее бенефициаром является бизнесмен Бернд Бергмайр, ранее работавший в Goldman Sachs, который также использует имя Бернард Бергемар.

С тех пор MindGeek подверглась критике за свою бизнес-модель, что привело к уходу ее высшего руководства и частичной потере доступа к платежным системам Visa и Mastercard. Компания оказалась на грани краха в конце 2020 года после того, как ее флагманский сайт Pornhub был отключен платежными сетями после расследований, выявивших незаконный контент на платформе. Компания отвергла обвинения в правонарушениях.

Юрист и соучредитель ECP Соломон Фридман сообщил FT, что судебные иски, а также критика MindGeek проистекают, по его мнению, из непонимания того, как компания защищает свой контент. Это отчасти было вызвано секретностью, окружавшей предыдущих владельцев.

"Я хочу регулярно взаимодействовать с заинтересованными сторонами, в том числе со СМИ", - сказал он, добавив, что новый владелец хочет обеспечить прозрачность бизнеса компании.

ECP не раскрывает сумму сделки, а также источник финансирования, который позволил шести учредителям приобрести MindGeek, число посетителей сайтов которой превышает 115 млн человек в сутки.

Ethical Capital Pornhub MindGeek
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