Лувр подаст иск против Pornhub за эротический гид по музею
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Лувр намерен подать иск против крупного порносайта Pornhub из-за нового приложения, которое воссоздало классические шедевры живописи с участием актеров фильмов для взрослых.
Как сообщает Daily Mail, аналогичные претензии к порталу возникли и у галереи Уффици.
Ранее Pornhub представил приложение, которое предлагает путеводитель по знаменитым музеям. В том числе в нем воссозданы классические полотна с участием порноактеров. Помимо Лувра и Уффици можно "прогуляться" по музею Орсе (Франция), Метрополитен-музею (США), Прадо (Испания), и Британскому музею (Великобритания).
Создатели проекта в случае его успеха намерены его продолжать и расширять.
Представитель Лувра однако заявил, что парижский музей уже обратился в Pornhub с требованием убрать эти работы и рассчитывает, что это будет сделано.
В Уффици подчеркивают, что галерея не давала разрешения на использование работ.
Discover the sexiest scenes in history with our interactive guide to some of the world"s most famous museums. Visit Classic Nudes on Pornhub : https://t.co/oJ9q32chCj pic.twitter.com/cJCyryOXo5— Pornhub (@Pornhub) July 13, 2021