Лувр подаст иск против Pornhub за эротический гид по музею

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Лувр намерен подать иск против крупного порносайта Pornhub из-за нового приложения, которое воссоздало классические шедевры живописи с участием актеров фильмов для взрослых.

Как сообщает Daily Mail, аналогичные претензии к порталу возникли и у галереи Уффици.

Ранее Pornhub представил приложение, которое предлагает путеводитель по знаменитым музеям. В том числе в нем воссозданы классические полотна с участием порноактеров. Помимо Лувра и Уффици можно "прогуляться" по музею Орсе (Франция), Метрополитен-музею (США), Прадо (Испания), и Британскому музею (Великобритания).

Создатели проекта в случае его успеха намерены его продолжать и расширять.

Представитель Лувра однако заявил, что парижский музей уже обратился в Pornhub с требованием убрать эти работы и рассчитывает, что это будет сделано.

В Уффици подчеркивают, что галерея не давала разрешения на использование работ.