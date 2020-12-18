FT назвала имя владельца Pornhub

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Бенефициаром крупнейших в мире порносайтов Pornhub, RedTube и YouPorn является бизнесмен Бернард Бергемар, сообщила Financial Times. Газета разобралась в сложной структуре собственности компании MindGeek, которая этими сайтами управляет.

Бергемар контролирует MindGeek через запутанную сеть дочерних компаний, которые его имя не раскрывают и в которой MindGeek в общей сложности принадлежит меньше трети, рассказал изданию источник, близкий к компании. Эта сеть была создана после смены собственника Pornhub в 2013 году. Этой сети MindGeek платит дивиденды и должен миллионы долларов.

До выхода статьи FT, поисковик Google выдавал только три результата с именем Бергемара. Все они связаны с судебным процессом десятилетней давности, на котором он давал показания как директор порносайта RedTube, который MindGames купила вскоре после смены собственника.

Его имя знает только ограниченный круг топ-менеджеров MindGames, и оно ни разу не упоминалось в финансовых документах компании. Сам Бергемар общаться с FT отказался. То, что он является крупнейшим акционером и бенефициаром компании, подтвердили разные источники издания.

Непрозрачность финансирования MindGeek отличает и информацию о ее менеджменте, пишет FT: имена топ-менеджеров, упомянутые в корпоративных документах, не выдаются поиском в интернете. О том, кто эти люди, понятно или очень мало, или ничего. Компания также не раскрывает, кому принадлежат ее долги.

В Pornhub от комментариев отказались.

Известно, что в 2013 году Фабиан Тасилло продал MindGeek ее топ-менеджерам Ферасу Антуну и Дэвиду Тасилло. Их имена единственные указанные среди акционеров компании, помимо анонимных семейных трестов и компаний-пустышек. Оба менеджера от комментариев также отказались.

Ранее исследование Business Insider не обнаружило никаких подтверждений реального существования многочисленных менеджеров Pornhub, которые упоминаются в пресс-релизах и СМИ.

4 декабря The New York Times опубликовало в рубрике мнений статью, в которой говорилось, что Pornhub использовал ролики с несовершеннолетними. После этого платежные системы Mastercard и Visa обвинили ресурс в нарушении их стандартов и остановили обработку платежей.

Тогда Pornhub удалил весь контент от неверифицированных авторов, это миллионы роликов, и изменил политику загрузки новых записей.