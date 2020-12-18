Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:32Заразились
на 18.12В России 2 791 220+28 552В мире 74 952 221+741 871

FT назвала имя владельца Pornhub

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Бенефициаром крупнейших в мире порносайтов Pornhub, RedTube и YouPorn является бизнесмен Бернард Бергемар, сообщила Financial Times. Газета разобралась в сложной структуре собственности компании MindGeek, которая этими сайтами управляет.

Бергемар контролирует MindGeek через запутанную сеть дочерних компаний, которые его имя не раскрывают и в которой MindGeek в общей сложности принадлежит меньше трети, рассказал изданию источник, близкий к компании. Эта сеть была создана после смены собственника Pornhub в 2013 году. Этой сети MindGeek платит дивиденды и должен миллионы долларов.

До выхода статьи FT, поисковик Google выдавал только три результата с именем Бергемара. Все они связаны с судебным процессом десятилетней давности, на котором он давал показания как директор порносайта RedTube, который MindGames купила вскоре после смены собственника.

Его имя знает только ограниченный круг топ-менеджеров MindGames, и оно ни разу не упоминалось в финансовых документах компании. Сам Бергемар общаться с FT отказался. То, что он является крупнейшим акционером и бенефициаром компании, подтвердили разные источники издания.

Непрозрачность финансирования MindGeek отличает и информацию о ее менеджменте, пишет FT: имена топ-менеджеров, упомянутые в корпоративных документах, не выдаются поиском в интернете. О том, кто эти люди, понятно или очень мало, или ничего. Компания также не раскрывает, кому принадлежат ее долги.

В Pornhub от комментариев отказались.

Известно, что в 2013 году Фабиан Тасилло продал MindGeek ее топ-менеджерам Ферасу Антуну и Дэвиду Тасилло. Их имена единственные указанные среди акционеров компании, помимо анонимных семейных трестов и компаний-пустышек. Оба менеджера от комментариев также отказались.

Ранее исследование Business Insider не обнаружило никаких подтверждений реального существования многочисленных менеджеров Pornhub, которые упоминаются в пресс-релизах и СМИ.

4 декабря The New York Times опубликовало в рубрике мнений статью, в которой говорилось, что Pornhub использовал ролики с несовершеннолетними. После этого платежные системы Mastercard и Visa обвинили ресурс в нарушении их стандартов и остановили обработку платежей.

Тогда Pornhub удалил весь контент от неверифицированных авторов, это миллионы роликов, и изменил политику загрузки новых записей.

MindGeek Pornhub Бернард Бергемар

Новости

Разлив нефти у берегов Маврикия произошел по вине экипажа

Разлив нефти у берегов Маврикия произошел по вине экипажа

Германия заявила о готовности производить российскую вакцину от COVID-19

Выборы в США - 2020

Трамп призвал республиканцев быть жестче и бороться за итоги выборов

Трамп призвал республиканцев быть жестче и бороться за итоги выборов

Из Болгарии вышлют российского дипломата

Из Болгарии вышлют российского дипломата
Навальный попал в больницу

Минюст Германии подтвердил допрос Навального

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Алиев заявил о вине предшественников Пашиняна в поражении Армении

Алиев заявил о вине предшественников Пашиняна в поражении Армении

Кремль заявил об отсутствии планов построить "город-сад" в Донбассе

Пандемия коронавируса

В Сингапуре у новорожденных обнаружили антитела к COVID-19

В Сингапуре у новорожденных обнаружили антитела к COVID-19

Sony убрала из PlayStation Store игру Cyberpunk 2077

Sony убрала из PlayStation Store игру Cyberpunk 2077

ВОЗ рекомендовала европейцам из-за COVID оставаться на Рождество дома

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');