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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:13

Сеул призвал Токио к сотрудничеству в создании полупроводников и батарей

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Сеулу и Токио следует расширять сотрудничество в сфере высокотехнологичной индустрии, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на встрече с бизнесменами обеих стран. Об этом сообщает АР.

"Я думаю, у наших стран есть много пространства для сотрудничества в новых наукоемких отраслях промышленности будущего, включая переход на цифровые технологии, полупроводники, батареи, электромобили (...) Правительства сделают все, чтобы помочь вам свободно взаимодействовать и создавать инновационные возможности для бизнеса", - сказал президент.

В офисе южнокорейского президента рассказали, что он призывал обе страны совместно заниматься такими вопросами, как обеспечение экономической безопасности, защита цепочек поставок товаров, климатические изменения. Президент также напомнил о соглашении между японской Федерацией экономических организаций "Кэйданрэн" и Федерацией корейской промышленности о создании каждой из них фонда для проведения совместных исследований и организации взаимных поездок молодежи двух стран.

На встрече, в частности, присутствовали представители компаний Samsung Electronics Co., Ltd и SK Group, Sumitomo Chemical Co., Ltd. и Mitsui & Co.

AP напоминает, что визит Юн Сок Ёля в Токио стал первым саммитом Японии и Южной Кореи за 12 лет. При этом перед саммитом Япония согласилась отменить введенные в 2019 году меры экспортного контроля в отношении южнокорейской высокотехнологичной продукции, нужной для создания компьютерных микросхем. Сеул в ответ отзовет жалобу во Всемирную торговую организацию, как только ограничения снимут.

Южная Корея Япония Юн Сок Ёль Samsung MitsuiЮ Sumitomo Chemical Кэйданрэн
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