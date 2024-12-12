Владельцу "Трехсосенских" пивзаводов вменили неуплату 3 млрд рублей налогов

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Генеральному директору и бухгалтеру ульяновской пивоваренной компании предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и других преступлениях, сообщило управление СКР по Самарской области.

Компанию и имя обвиняемого в СК не назвали. Как заявили ранее "Интерфаксу" в правоохранительных органах, это гендиректор ООО "Трехсосенский" Михаил Родионов, он был задержан 10 декабря.

Следствие попросило суд арестовать фигурантов дела.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п."б" ч.2 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору), п."б" ч.4 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств приобретенных преступным путем в особо крупном размере), ч.2 ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей организованной группой).

По версии следствия, в разные периоды времени с 2017 по 2022 годы обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, уклонились от уплаты налогов на общую сумму свыше 3 млрд рублей путем предоставления в налоговый орган деклараций с включенными заведомо ложными сведениями.

"С целью снижения налогооблагаемой базы в указанный период с контрагентами заключались фиктивные договоры и оформлялись документы первичного учета, на основании которых занижалась сумма налогооблагаемой базы и завышались расходы по сделкам", - уточняется в сообщении.

Денежные средства на счета организаций переводились на основании поддельных документов под видом оплаты за приобретенные товары (работы, услуги), которые фактически не поставлялись, с целью придания видимости правомерной коммерческой деятельности.

По данным СК, обвиняемые от имени подконтрольных организаций осуществляли финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, в виде покупки ценных бумаг, выдачи займов и других операций на сумму свыше 6 млрд рублей.

В ходе предварительного расследования следствие добилось ареста имущества гендиректора компании на сумму более 3 млрд рублей в целях возмещения причиненного бюджету ущерба и обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий.

ФНС просила привлечь бенефициарных владельцев группы "Трехсосенских" заводов Родионова и его бывшую жену Лилию Родионову к субсидиарной ответственности по долгам признанного банкротом ООО "Завод "Трехсосенский" (аффилировано с ООО "Трехсосенский"). К субсидиарной ответственности солидарно с Родионовыми также предлагается привлечь фирмы "ВСК", "М-Ком", ООО "КФХ Возрождение" и Кирилла Казацкого (возглавлял пивзавод).

В обеспечение этого требования суд по ходатайству ФНС арестовал имущество Родионовых.

Реестровая задолженность предприятия-банкрота ООО "Завод "Трехсосенский" составляет 9,7 млрд рублей (из них - 9,6 млрд долг по обязательным платежам), текущая задолженность - 1,5 млрд рублей. Таким образом, размер субсидиарной ответственности (размер убытков) по расчетам ФНС превышает 11 млрд рублей.

ФНС доначислила налоги и сборы ООО "Завод "Трехсосенский" в августе 2019 года, в октябре того же года ООО инициировало собственное банкротство, а в июне 2020 года оспорило решение налоговой в суде. На первом круге рассмотрений суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск пивзавода и признали решение регулятора незаконным, но кассационная инстанция в мае 2022 года отменила решения этих судов и вернула дело на повторное рассмотрение. На втором круге ФНС выиграла спор.

Завод "Трехсосенский" в 2019 году стал крупнейшим налогоплательщиком в Ульяновской области, на его долю пришлось более 10% налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

Производственные активы группы находятся в Ульяновской области - пивоваренные заводы в Ульяновске и Димитровграде. ООО "Завод Трехсосенский" и ООО "Трехсосенский" зарегистрированы в Самаре.

По данным ЕГРЮЛ, владельцем ООО "Трехсосенский" является Родионова. Чистая прибыль по РСБУ ООО "Трехсосенский" за 2023 год составила 2,5 млрд рублей, что в 17 раза больше, чем в предыдущем году. Выручка упала в 1,8 раза - до 19,7 млрд рублей.