Meta пожертвовала $1 млн в инаугурационный фонд Трампа

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Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией и запрещена) пожертвовала $1 млн в инаугурационный фонд избранного президента США Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

Такой шаг для главы Meta Марка Цукерберга и его компании является отходом от прошлых позиций, отмечает издание. В ходе предвыборной гонки Трамп угрожал наказать Цукерберга, если тот попытается повлиять на выборы в пользу демократов.

Республиканцы, которые получают контроль над Белым домом и обеими палатами Конгресса по итогам выборов, призывают к изменению регулирования технологического сектора. На этом фоне руководителям часто становившихся объектами их недовольства крупных IT-компаний (чьи работники преимущественно придерживаются взглядов с ярко выраженным левым уклоном) приходится корректировать свою позицию по отношению к Трампу, отмечает WSJ.

Отчеты о финансировании федеральных кампаний показывают, что Цукерберг много лет поддерживал кандидатов в Конгресс от обеих партий и практически оставался в стороне от президентских выборов. Ни Цукерберг, ни Meta не делали пожертвований в инаугурационный фонд Трампа в 2017 году или в фонд действующего президента США Джо Байдена в 2021 году.

Отношения Цукерберга и Трампа всегда были противоречивыми. В январе 2017 года финансируемая Цукербергом лоббистская группа FWD.us, поддерживавшая реформы в сфере иммиграционного законодательства, пожертвовала $5 тысяч на оплату расходов, связанных с вступлением Трампа в должность президента. Спустя несколько недель после этого Цукерберг раскритиковал его новые указы в сфере иммиграции, написав, что обеспокоен их последствиями.

Когда 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в Капитолий, Facebook наряду с рядом других социальных платформ заблокировал учетную запись президента, что вызвало его возмущение.

Республиканцы обвиняли Цукерберга в осуществлении пожертвований (которые они окрестили "цукербаксами"), направленных на повышение явки на выборы сторонников демократов в спорных штатах, хотя сам Цукерберг и наблюдатели от обеих партий это отрицают.

В июле этого года Трамп пригрозил длительными тюремными сроками "мошенникам", пытающимся влиять на выборы. "Мы уже знаем, кто вы, - написал он в своей социальной сети Truth Social. - Цукербаксы, будьте осторожны!"

В последние месяцы Цукерберг проявляет больше готовности критиковать демократов. В письме, направленном в августе представляющему республиканцев председателю судебного комитета Палаты представителей, Цукерберг заявил, что в 2021 году администрация Байдена неправомерно оказывала давление на Facebook, заставляя соцсеть подвергать цензуре контент, связанный с COVID-19. Он пообещал пресекать любые подобные попытки в будущем, а также сказал, что больше не будет делать пожертвования в электоральную инфраструктуру, подобных тем, которые осуществлял в 2020 году, заявив, что хочет "быть нейтральным и не играть никакой роли" в выборах и не хочет, чтобы даже казалось, что он играет в них какую-то роль.

Цукерберг поздравил Трампа с победой на выборах в ноябре и сказал, что будет рад сотрудничать с ним.

Позиции предложенных Трампом кандидатов на ключевые должности в госструктурах свидетельствуют о том, что его администрация будет строго относиться к большим технологическим компаниям, включая социальные сети, которые, как заявляют многие республиканцы, подвергают цензуре консервативные голоса, пишет WSJ.

Во вторник Трамп предложил Эндрю Фергюсона на пост главы Федеральной торговой комиссии (FTC), осуществляющей антимонопольный надзор за Meta. "Мы положим конец вендетте больших технологических компаний против конкуренции и свободы слова", - написал Фергюсон в соцсети X после выдвижения.