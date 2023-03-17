Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Предприятия "Ростеха" в 2022 году дополнительно привлекли свыше 30 тысяч новых сотрудников

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В связи с увеличением объемов гособоронзаказа (ГОЗ), а также масштабных проектов в области авиастроения предприятия "Ростеха" дополнительно приняли на работу более 30 тысяч сотрудников в 2022 году, сообщили в госкорпорации.

"Активный набор кадров шел как на предприятия, участвующие в выполнении гособоронзаказа, так и на заводы, реализующие масштабные гражданские проекты, прежде всего в области авиастроения, ИТ и радиоэлектронного комплекса", - говорится в сообщении.

Дополнительная потребность в сотрудниках вызвана увеличением объемов ГОЗ и производственной программы.

Наиболее активно людей нанимали холдинги "Уралвагонзавод", "Высокоточные комплексы", "Вертолеты России", "Швабе", ОАК, ОДК, КАМАЗ, "Техмаш", "Спецхимия" и концерн "Калашников".

"На данный момент потребность в квалифицированных специалистах рабочих и инженерных профессий сохраняется", - сказали в пресс-службе.

Ростех ГОЗ Уралвагонзавод Калашников. Спецхимия ОАК ОДК КАМАЗ Швабе
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 25 руб. за акцию

Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 25 руб. за акцию

Банк России не стал смягчать сигнал по ДКП

ЦБ РФ отметил восстановление экономической активности в I квартале 2023 года

ЦБ РФ отметил восстановление экономической активности в I квартале 2023 года

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Некоторые сервисы "Уралсиба" недоступны из-за крупной DDoS-атаки

Некоторые сервисы "Уралсиба" недоступны из-за крупной DDoS-атаки

Bloomberg сообщил о нежелании банков UBS и Credit Suisse объединяться

Минпромторг сообщил, что идет разработка замены импортным свечам зажигания для Superjet

Набсовет X5 порекомендует акционерам отказаться от выплаты дивидендов за 2022 год

Набсовет X5 порекомендует акционерам отказаться от выплаты дивидендов за 2022 год

First Republic Bank получил $30 млрд помощи от 11 банков и приостановил выплату дивидендов

First Republic Bank получил $30 млрд помощи от 11 банков и приостановил выплату дивидендов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });