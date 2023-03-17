Предприятия "Ростеха" в 2022 году дополнительно привлекли свыше 30 тысяч новых сотрудников

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В связи с увеличением объемов гособоронзаказа (ГОЗ), а также масштабных проектов в области авиастроения предприятия "Ростеха" дополнительно приняли на работу более 30 тысяч сотрудников в 2022 году, сообщили в госкорпорации.

"Активный набор кадров шел как на предприятия, участвующие в выполнении гособоронзаказа, так и на заводы, реализующие масштабные гражданские проекты, прежде всего в области авиастроения, ИТ и радиоэлектронного комплекса", - говорится в сообщении.

Дополнительная потребность в сотрудниках вызвана увеличением объемов ГОЗ и производственной программы.

Наиболее активно людей нанимали холдинги "Уралвагонзавод", "Высокоточные комплексы", "Вертолеты России", "Швабе", ОАК, ОДК, КАМАЗ, "Техмаш", "Спецхимия" и концерн "Калашников".

"На данный момент потребность в квалифицированных специалистах рабочих и инженерных профессий сохраняется", - сказали в пресс-службе.