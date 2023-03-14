Отсрочку сотрудникам ОПК будут давать с учетом баланса интересов производства и Минобороны

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Отсрочку от призыва сотрудникам оборонно-промышленного комплекса будут давать с учетом баланса интересов производства и Минобороны, сообщил президент Владимир Путин рабочим Улан-Удэнского авиазавода.

Они его спросили, скоро ли решится вопрос об отсрочке призывникам, работающим на предприятиях ОПК.

По словам Путина, Минпромторг уже подготовил список профессий ОПК, по которым, возможно, призывникам будет предоставляться отсрочка, список уже передали Министерству обороны, оно должно принять решение.

"Должен быть баланс. Ведь оборонно-промышленный комплекс работает в интересах Министерства обороны, оборонного комплекса, в целом силового комплекса. И, конечно, должен быть найден баланс между самим производством и интересами министерства обороны", - сказал президент.

Он заметил, что сейчас многие предприятия ОПК работают в три смены, и не хватает особенно высококвалифицированных специалистов. Также он сказал, что нужно решить несколько моментов по данному вопросу, в том числе установить соответствующий уровень зарплат, предоставлять жилье.

"Конечно, нужно определиться, что является наиболее критичным, наиболее важным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала. Здесь Минпромторг, я хочу вас проинформировать, подготовил соответствующий список направлений деятельности, профессий, которые нужны, он передан в Министерство обороны", - сказал он.