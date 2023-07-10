В "Ростехе" заявили о двукратном наращивании выпуска Су-30, Су-34 и Су-35 для нужд армии

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Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - "Ростех" вдвое нарастил выпуск боевых самолетов Су-30, Су-34 и Су-35 для поставок министерству обороны РФ, сообщил в понедельник первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков.

"По некоторым позициям мы тоже в два раза увеличили количество боевой авиации, которую выпускаем в адрес министерства обороны. Это такие самолеты как Су-30, Су-34, Су-35 - они очень эффективны на линии соприкосновения", - сказал Артяков в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК)

"Мы готовы и дальше наращивать объемы. Все будет зависеть от того, что нам будет заказывать министерство обороны", - заявил он.

Он также сообщил, что предприятия "Ростеха" выполняют гособоронзаказ в полном объеме, по некоторым позициям поставки идут с опережением не только по срокам, но и по количеству. По словам Артякова, речь идет прежде всего о бронетехнике и артиллерии.

"Мы в значительной степени провели модернизацию нашего производства, подготовили специалистов, прежде всего тех, кто работает на этом производстве", - сказал он.